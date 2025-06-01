Samsunspor ve Kayserispor'un Çekişmeli Maçında İlk Yarının Sonucu 0-0

Samsunspor ve Kayserispor'un Çekişmeli Maçında İlk Yarının Sonucu 0-0
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Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında oynanan Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı, ilk yarıda karşılıklı ataklara rağmen 0-0 berabere tamamlandı. Taraftarlar maçın yanı sıra sosyal ve siyasi meselelere de dikkat çekti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Bellona Kayserispor : Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Kayra Cihan, Carole, Attamah, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon

Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios (Bellona Kayserispor ),

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

21. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında Holse'nin kafa şutunda top, kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

28. dakikada Kayserispor atağında Nazon sağ kanattan ceza sahasının dışına orta açtı. Ackah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

41. dakikada Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Ntcham'ın şutunda top kaleci Orhan Piri'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Samsunspor taraftarı "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, "Avrupa hazır ol Samsun geliyor" yazılı ve takım futbolcularının yer aldığı koreografi sundu.

Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Samsunsporlu taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor'un bağımlılıkla mücadelede gösterdiği duyarlılıktan dolayı Reeder Samsunspor'un Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
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