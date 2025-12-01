Samsunspor ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Musaba ve Güven Yalçın'dan geldi.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 62 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 89 Soner Gönül), Eyüp Aydın (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 85 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 62 Mouandilmadji)
CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 86 Güven Yalçın ), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 İbrahim Kaya), Makouta, Ruan, Meschack (Dk. 46 Ogundu), Hagi (Dk. 78 Efecan Karaca), Ui-Jo (Dk. 78 Mounie)
GOLLER: Dk. 15 Musaba ( Samsunspor ) - Dk. 90+1 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Kılınç, Eyüp Aydın, Tomasson ( Samsunspor ) – Ümit Akdağ, Makouta (Corendon Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Mendes ( Samsunspor )
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1–1 berabere kaldı.
5'inci dakikada Tomasson'un yerden pasıyla buluşan Musaba ceza sahası içinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
15'inci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Musaba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 – 0.
27'nci dakikada Hagi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön direğinde Ui-Jo'nun vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
42'nci dakikada Ndiaye'nin pasıyla buluşan Holse, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1–0 Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
56'ncı dakikada Hagi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda kurtardı.
79'uncu dakikada Holse'nin pasıyla buluşan Musaba ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
84'üncü dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisi önünden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
90+1'inci dakikada Ümit Akdağ'ın şutunda topu önünde bulan Güven Yalçın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1 - 1.
Karşılaşma 1–1 sonuçlandı.