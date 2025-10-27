Haberler

Samsunspor ve Çaykur Rizespor 1-1 Beraber Kaldı

Samsunspor ve Çaykur Rizespor 1-1 Beraber Kaldı
Güncelleme:
Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Holse ve Rak-Sakyi'den geldi.

1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa yarım vole vuran Drongelen'in şutu üstten auta çıktı.

60. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert şutunu kaleci Erdem güçlükle kurtardı.

69. dakikada Zeki Yavru'nun kaleye 30 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruş, direğin sağından auta gitti.

73. dakikada Rak-Sakyi'nin getirdiği topta ceza sahası çizgisi üzerinden meşin yuvarlağa sert vuran Laçi'nin şutu üstten auta çıktı.

81. dakikada Hojer'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Papanikolaou'nun kafası direğin üstünden az farkla auta gitti.

89. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Tomasson'un kafa şutu direğin üstünden auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Polat Yaldır dk. 85), Emre Kılınç (Soner Aydoğdu dk. 77), Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji (Cherif Ndiaye dk. 63)

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Eyüp Aydın

Teknik Direktör: Thomas Reis

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Attila Mosci, Samet Akaydın, Casper Hojer, Giannis Papanikolaou, Qazım Laçi (Taylan Antalyalı dk. 74), Muhamed Buljubasic, Rak-Sakyi (Altin Zeqiri dk. 86), Antonio Augusto (Emrecan Bulut dk. 69), Vaclav Jurecka (Ali Sowe dk69)

Yedekler: Efe Doğan, Husniddin Alikulov, Modibo Sagnan, Valentin Mihaila, Mithat Pala, Furkan Orak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Holse (dk.7) (Samsunspor), Rak-Sakyi (dk. 43) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mocsi, Buljubasic (Çaykur Rizespor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
