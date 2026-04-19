Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. İki takımın da karşılıklı şutlarıyla geçtiği yarıda, önemli pozisyonlar yaşandı ancak skor tabelası değişmedi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Hyeon-Gyu Oh

Sarı kartlar: Dk. 38 Satka, Dk. 41 Makoumbou (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor- Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.

12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
