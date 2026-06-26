Haberler

Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini yeni sezona hazırlanıyor

Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini yeni sezona hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Samsunspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadyumu'nda bakım, onarım ve çim yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Isıtma-soğutma tesisatı ve sulama sistemlerinin yenilendiği stadyumda, rulo çim serimi ve hibrit çim uygulamasıyla modern standartlara ulaşılması hedefleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadyumu'nda bakım, onarım ve çim yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, stadyum zemini elden geçiriliyor.

Stadyumda sürdürülen detaylı bakım kapsamında ısıtma ve soğutma tesisatına ait boruların yenilendiği, ayrıca sprinkler sulama sistemine ait hatların da değiştirileceği bildirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zemine rulo çim serimi yapılacak, son aşamada ise hibrit çim uygulamasına geçilerek saha modern standartlara uygun hale getirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Dereci'nin saha zemininde devam eden yenileme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nun yeni sezonda daha dayanıklı ve modern bir zeminle hizmet vermesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!