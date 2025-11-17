Haberler

Samsunspor'un Beşiktaş maçındaki hedefi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Samsunspor'un Beşiktaş maçındaki hedefi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçı ve daha sonrasındaki Avrupa maçı hakkında açıklamalarda bulunarak ''Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar alarak Samsun'a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz'' dedi.

  • Samsunspor'un 21 Aralık'a kadar 8 önemli maçı bulunuyor, bunların 3'ü Avrupa ve 5'i lig maçı.
  • Samsunspor, Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar almayı hedefliyor.
  • Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, taraftarlardan takımlarını desteklemelerini istiyor.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

'8 TANE ÇOK ÖNEMLİ MAÇ'

Karşılarında zorlu bir fikstür olduğunu belirten Veysel Bilen, 'Takımımızın geldiği nokta gerek Avrupa'da gerekse ligdeki durumumuz itibariyle yönetim olarak son derece mutluyuz. Bu hafta sonundan başlayarak 21 Aralık'a kadar 8 tane çok önemli maçımız var. 3'ü Avrupa 5'i lig birlikte olmak üzere. Biz Samsunspor olarak maç maç düşünüyoruz. Her maçın kendi senaryosu var. Ciddiyeti elden bırakmadan sıkı bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

Samsunspor'un Beşiktaş maçındaki hedefi

'BEŞİKTAŞ'TAN PUAN YA DA PUANLAR...'

Hedefledikleri puanları alacaklarına inançlarının tam olduğu ifade eden Bilen, Beşiktaş ve Avrupa maçı hakkında konuşarak, 'Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlar alarak Samsun'a dönmeyi, İzlanda yolculuğu öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Takımımız yapmış olduğu iznin ardından Cumartesi gününden itibaren çalışmalarına başladı. Dolayısıyla, önümüzdeki bu periyotta ortaya koyacağımız performansla hedeflediğimiz puanları alacağımıza ve bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızdan beklentimiz ise her zaman söylediğimiz gibi takımlarına daha fazla sahip çıkmaları. Bu takım, verilen desteği sonuna kadar hak ediyor.' sözlerini sarf etti.

'DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ'

Veysel Bilen son olarak, 'Yönetim olarak bilet fiyatları konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızdan, 'ama'sız, 'fakat'sız; mesafeyi ya da havayı bahane etmeden gelip takımlarını desteklemelerini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
title