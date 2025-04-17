Samsunspor'un Avrupa Kupası Hedefi Devam Ediyor

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Avrupa kupalarından birine katılma hedefimiz ve hayalimiz hala canlı ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın son haftalarda düşüşe geçtiğini söyledi.

Lider Galatasaray'a karşı 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Bilen, "Galatasaray karşısında takımın lokomotiflerinden olan 3 oyuncumuzdan yoksun çıktık. Bizim transfer yasağımız nedeniyle de dar bir kadroyla mücadele ediyor olmamızdan dolayı iyi niyetle yerlerine oynayan oyuncu kardeşlerimiz mücadele etmiş olsalar da takımımız oyun düzenini sağlayamadı. İyi mücadele etmediğimiz için evimizde de kaybettik. Ama şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki, yenildiğimiz takım bugüne kadar Süper Lig'de bir maç kaybetmiş ve şampiyonluğa oynayan iki takımdan bir tanesi. Bu nedenle moralimizi bozmaya, karalar bağlamaya gerek yok. Önümüze bakacağız her zaman olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"En yakın rakibimizin 1 puan önündeyiz"

Bilen, son haftalarda üst üste alınan mağlubiyetlere rağmen takımın hedefinden uzaklaşmadığını belirterek, şunları kaydetti.

"Birkaç haftadır alamadığımız puanlar nedeniyle sanki Samsunspor hedefinden uzaklaşmış gibi bir kanı ortaya çıkmış olabilir. Bunu kabul etmiyoruz. Oyunumuzda bir düşüş olabilir. Tempomuzda bir düşüş olabilir. Ama bu geçici bir dönemdir. Şanssız, evimizde oynadığımız ve kaybettiğimiz Rizespor maçı oldu. Yine Antalya'da son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol oldu. Bu nedenle de bizi bu noktaya getiren teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve oyuncu kardeşlerimize yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Ayağımıza kadar gelen kısmet ve bugüne kadarki çabalarımızın ürünü olan Avrupa kupalarından birine katılma hedefimiz ve hayalimiz hala canlı ve bu konuda da ipler hala bizim elimizde. En yakın rakibimizin 1 puan önündeyiz. Diğer rakibimizin 3 puan önündeyiz. Görünüyor ki bizim üçüncülük ya da dördüncülük rekabetimiz devam edecek. İnşallah çalışmalarımız o doğrultuda, sezon sonu geldiğinde hedeflediğimiz Avrupa kupalarından birine katılmış olacağız."