Samsunspor'un altyapısından yetişen Yunus Emre Çift, Süper Lig'in ilk 5 haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncu oldu

Samsunspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 12 kez araya girerek top kazanarak en fazla araya girip top kazanan oyuncu oldu.

SÜPER Lig'e 11 yıl aradan sonra yeniden yükselen Samsunspor'un altyapısından yetiştirdiği 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift, tek maçta ligin ilk 5 haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncusu oldu.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncular listesi belli oldu. Bir analiz şirketi tarafından hazırlanıp sosyal medyada paylaşılan istatistiğe göre Samsunspor'un alt yapısından yetişen Yunus Emre Çift, ilk 5 haftada 12 kez araya girerek top kazandı. Lige oynanan Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında süre almayan, İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayıp, yoğun yağış nedeniyle 11'inci dakikada ertelenen maçın haricinde Samsunspor'un cumartesi günü deplasmanda oynadığı ve 4-2 mağlup olduğu Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalan genç oyuncu tek maçta üstün performans sergileyerek 12 kez araya girip top kazandı.

İstatistiğe göre 5 maçta Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Filip Benkovic, 5 maçta Pendiksporlu Nuno Sequeira (11), 3 maçta Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın (10), 3 maçta Galatasaraylı Lucas Torreira, 3 maçta İstanbulsporlu Florian Loshaj (9), 4 maçta Adana Demirsporlu Andreaw Gravillon, 3 maçta Başakşehirli Cemali Sertel ve 5 maçta Rizesporlu Emirhan Topçu (8) kez araya girerek top kazandı.