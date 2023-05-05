- Samsunspor'un altyapı tesisleri sorununu çözen imza

Altyapı tesislerinin bulunduğu alan, 20 yıllığına Samsunspor'a ücretsiz tahsis edildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş :

"Önümüzdeki 20 yılla alakalı konu kapanmıştır"

SAMSUN - Samsun'da Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Spor Tesisleri'nin bulunduğu alan 20 yıllığına Samsunspor'a ücretsiz tahsis edildi.

Uzun yıllardır süren Samsunspor altyapı tesislerinin kulübe tahsisi sorunu bugün atılan imzalar ile çözüldü. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptırdığı Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Spor Tesisleri'nin alanı önce Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi tarafından da 20 yıllığına Samsunspor Kulübü'ne bedelsiz olarak tahsis edildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in uğraşları sonucu tesislerin bulunduğu alanın 20 yıllığına Samsunspor'a tahsisini sağlayan protokol, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal tarafından imzalandı.

Bakan Muş: "Önümüzdeki 20 yılla alakalı konu kapanmıştır"

Tesislerin bulunduğu alanın 20 yıllığına Samsunspor'a tahsis edildiğinin söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Samsunspor'un altyapı tesisleri konusu önemli bir konuydu. Bugün atılan imzalarla bu da çözüme kavuşturulmuş oldu. Bugünden itibaren tesislerin yapıldığı alan 20 yıllığına Samsunspor Kulübü'ne tahsisini gerçekleştirmiş oluyoruz. İnşallah nice başarılar, antrenmanlar yapılmasına imkan sağlayacak bu tesislerden nice yeni futbolcular yetişecektir. Hem Türk futboluna hem de Samsun'a önemli başarılar ve futbolcular buradan kazandırılacaktır. Samsunspor'un da Süper Lig'de önemli başarılarını elde ettiği, çalışmalarını yürüttüğü bu tesislerde bizler de izlemiş olacağız. Önümüzdeki 20 yılla alakalı konu kapanmıştır" dedi.

Kulüp olarak yer tahsisinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Veysel Bilen, "Attığımız bu imzalar ile Samsunspor'a yetişecek oyuncular açısından yeni bir çığır açılmış olacak. Bu vesile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, çok emeği geçen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve her zaman yanımızda olan, yer tesisinin neticelenmesinde payı olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilimiz Fuat Köktaş'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Atılan imzalarından ardından Samsunspor'a Süper Lig'de başarılar dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yer tahsisinin Samsunspor'a hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol imza törenine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Suat Çakır ve Soner Soykan da katıldı.