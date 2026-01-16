Haberler

Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: İlk maçta galip gelip, ikinci maçta tur atlamak istiyoruz

Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: İlk maçta galip gelip, ikinci maçta tur atlamak istiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşmelerini olumlu bulduklarını ve deplasmandaki ilk maçtan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşen Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, "İlk karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması önemli. İlk maçtan galibiyetle dönüp, kendi sahamızda oynayacağımız rövanşta turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımı ile eşleşmelerini olumlu karşıladıklarını belirtti. Finlandiya temsilcisiyle zorlu hava koşullarında karşılaşmak yerine, futbol oynamaya daha elverişli şartlara sahip Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşmenin daha olumlu olduğunu dile getiren Çapa, "Kuzey Makedonya hem coğrafi konumu hem de ulaşım açısından bizim için daha elverişli bir seçenek. Finlandiya'dan bir rakiple karşılaşmamız halinde hem yolculuk süresi uzayacak hem de iklim koşulları açısından daha zorlu bir süreç yaşayacaktık. Bu nedenle Shkendija ile eşleşmemizi olumlu karşılıyoruz" diye konuştu.

'OYUNCU KALİTESİ AÇISINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİBİZ'

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı değerlendiren Çapa, "Rakibimiz de UEFA Konferans Ligi'nde ilk 24 takım arasına girerek bu aşamaya gelmiş bir ekip. Görünen tabloda avantajlı taraf biziz. Shkendija'ya kıyasla gerek ekonomik imkanlar gerekse oyuncu kalitesi açısından daha güçlü bir yapıya sahibiz. Ancak futbolun sahada oynandığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden rakibi hafife almadan, son derece ciddi bir şekilde hazırlanmalıyız. İlk karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması önemli. İlk maçtan galibiyetle dönüp, kendi sahamızda oynayacağımız rövanşta turu geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun