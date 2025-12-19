Samsunspor ve Türk Takımlarının Son Durumu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Mainz'e 2-0 yenilerek grubu 12. sırada tamamladı. Galatasaray ise Türkiye Kupası'na RAMS Başakşehir karşısında 1-0 galibiyetle başladı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Almanya'nın Mainz ekibine 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla grubu 12'nci sırada tamamladı. Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
-RAMS Başakşehir'e karşı üst üste 4'üncü galibiyet
-Turuncu-lacivertliler karşısında yenilmezlik 8 maça çıktı
-Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri sürüyor
-Arda Ünyay'ın performansı alkış topladı
-Ahmed Kutucu bu sezon ilk golünü attı
SÜPER LİG
20.00 Kocaelispor - Hesap. com Antalyaspor
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertli ekip ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
-17.00 Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
1'İNCİ LİG
20.00 Esenler Erokspor - Sarıyer
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.00 Bologna - İnter (Hakan Çalhanoğlu)
22.30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Salih Özcan)
BASKETBOL
- Euroleaugue
20.30 Anadolu Efes - Dubai