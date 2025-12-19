Haberler

Samsunspor ve Türk Takımlarının Son Durumu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Mainz'e 2-0 yenilerek grubu 12. sırada tamamladı. Galatasaray ise Türkiye Kupası'na RAMS Başakşehir karşısında 1-0 galibiyetle başladı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Almanya'nın Mainz ekibine 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla grubu 12'nci sırada tamamladı. Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

-RAMS Başakşehir'e karşı üst üste 4'üncü galibiyet

-Turuncu-lacivertliler karşısında yenilmezlik 8 maça çıktı

-Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri sürüyor

-Arda Ünyay'ın performansı alkış topladı

-Ahmed Kutucu bu sezon ilk golünü attı

SÜPER LİG

20.00 Kocaelispor - Hesap. com Antalyaspor

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

-17.00 Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

1'İNCİ LİG

20.00 Esenler Erokspor - Sarıyer

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.00 Bologna - İnter (Hakan Çalhanoğlu)

22.30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Salih Özcan)

BASKETBOL

- Euroleaugue

20.30 Anadolu Efes - Dubai

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

