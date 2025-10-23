Haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-0 Geride Bıraktı

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı üstün tamamladı. Goller Musaba ve Mouandilmadji'den geldi.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Coulibaly'nin kazandığı topta ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin pasında Musaba meşin yuvarlağı göğsünde yumuşatarak filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Vivcharenko'nun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada Ogundana'nın soldan ortasında kaleci Okan'ın geçen meşin yuvarlak Karavaiev'in önünde kaldı. Karavaiev'in altıpas üzerinden şutunda top yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Celil'in şutunda Musaba'ya çarpan meşin yuvarlak, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Neshcheret'i geçerek ağlarla buluştu. 2-0

39. dakikada Musaba'nın kale çizgisine paralel gönderdiği topa iyi hareketlenen Holse'nin şutunda defans topu kaleye girmeden son anda uzaklaştırdı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ivar Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Sigurdsson

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Afonso Sousa

Teknik Direktör: Thomas Reis

Dinamo Kiev: Ruslan Neshcheret, Oleksandr Karavaiev, Denys Popov, Aliou Thiare, Kostiantyn Vivcharenko, Valentin Rubchynskyi, Mykola Mykhailenko, Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy, Elijah Ogundana, Eduardo Guerrero

Yedekler: Valentyn Morgun, Denis Ihnatenko, Oleksandr Yatsyk, Volodymyr Brazhko, Oleksandr Pikhalyonok, Vasly Burtnyk, Taras Mykhavko, Vladislav Blanuta

Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi

Goller: Musaba (dk. 2), Mouandilmadji (dk. 34) (Samsunspor)

Sarı kart: Vivcharenko (Dinamo Kiev) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
title
