Inigo Perez: "Samsunspor karşısında psikolojik üstünlük sağladık"

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano, Samsunspor'u 3-1 mağlup ederek psikolojik üstünlük sağladı. Teknik direktör Inigo Perez, güzel bir oyun sergilediklerini ve bu galibiyetin çeyrek finale yol açabileceğini belirtti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Inigo Perez, "Zor bir ekibe karşı güzel bir oyun oynadık. Kazanmış olmamız favori olduğumuzu göstermiyor. Bazı eksikler vardı ancak oyuncularıma sonuç için teşekkür ederim. Bu sonucu bekliyordum. İyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferini güzel yaşadık. Futbol olarak çok güzel oynadık. Böyle maçlarda nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Büyük bir kalite gösterdik. Ayrıca 2 gol atan Alemao için çok mutluyum. Rayo'da oynamak için güçlü ve enerjik olmak gerekiyor. O da iyi bir oyuncu ve istediğimiz şeyleri güzel yaptı. Tüm oyuncular bugün istediğimizi yaptı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Her oyuncu için analiz yaptık. Kadroda fazla çeşitlilik var. Kulüp olarak herkes bu takımın önemli bir parçası olduğunu bilmeli. 19 oyuncumuz var. Bir rotasyon değil, seçim olarak kadroyu değerlendiriyoruz. Karşıdaki takıma göre 11 belirliyoruz. İyi oynayanları seçmeye çalışıyoruz. Bugün psikolojik üstünlük sağladık. Çeyrek finale gitmek için diğer maçı da görmemiz lazım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
