Samsunspor, Trabzonspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Maç, Papara Park'ta saat 21:30'da başlayacak ve yeni transfer Afonso Sousa'nın forma giymesi bekleniyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakalarında statü gereği forma giyemeyen yeni transfer Afonso Sousa'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleri ile başlayan Samsun ekibi, Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

