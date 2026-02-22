Thorsten Fink: "Çok fazla çalışmamız gerekiyor"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, kısa süredir görevde olduğunu ve istedikleri kadar pozisyon üretemediklerini söyleyerek, "Çok fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Daha hızlı bir şekilde öne oynamamız gerekiyordu. Kısa süredir buradayız. Oyunun kontrolü bizdeydi ama paslarımız iyi değildi. İstediğimiz kadar pozisyon üretemedik. Kalemizi gole kapatmamız önemliydi. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Rakibe pozisyonlar verdik. Mutlu değiliz. Perşembe günü Shkendija ile oynayacağımız UEFA Konferans Ligi maçı çok önemli. Video analizi yapmamız lazım. Bazı oyuncularımız geri dönecek. Olivier Ntcham ile eşinin çocuğu oldu. O yüzden burada değildi. Aile her şeyden önce gelir. Gelecekte oyuncularımdan daha fazlasını bekliyorum. Defans arkasına yapacağımız koşularla daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyor. Bu takım, daha fazlasını yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün oynama şeklimizden mutlu değilim"

Müsabakada kaleci Okan Kocuk'un üst düzey performans sergilediğini belirten Alman çalıştırıcı, "Takım halinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha cesur olmalıydık. Topu kaybetmekten korktuğumuz için sıkıntılar yaşadık. Shkendija maçında daha iyi pozisyonlara girmiştik. Bugün oynama şeklimizden mutlu değilim. Biraz zamana ihtiyacım var. Oyun şeklini anlamak için zaman ihtiyacım var. Ön tarafa oynarken daha cesur olmalıyız. Defans arkasına koşu yapmalıyız. Sadece yan pas yapmamalıyız. Daha seri oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların kapasitelerini anlayabilmemiz için zaman ihtiyacımız var"

Takımı istediği seviyeye getirmesi için 2 transfer dönemine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Fink, "Elimizdeki oyuncularla da daha iyisini yapabiliriz. Oyuncuların kapasitelerini anlayabilmemiz için zaman ihtiyacımız var. Oyuncuları tanımam lazım. Bu takımın lideri benim ama daha 6 gündür buradayız. Net bir şey söylemem zor. Daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.

"Forvetlerin gol atması için daha fazla topla buluşması lazım"

Santrfor bölgesinde Marius Mouandilmadji yerine Cherif Ndiaye'ye görev vermesiyle ilgili yöneltilen soruyla ilgili Alman teknik adam, "Kimin daha iyi olduğunu öğrenmem için zamana ihtiyacımız var. Mouandilmadji, daha uzun süredir burada ve kendisi kaliteli bir forvet. Cherif Ndiaye de kaliteli bir forvet. Mouandilmadji, daha fazla gol attı. Son maçta da yedekten gelip, gol attı. Kendisi güçlü ve ileride top tutuyor. Cherif Ndiaye de teknik bir oyuncu. Forvetlerimizin gol atması için daha fazla orta açılması ve daha fazla pas atılması lazım" diye cevapladı.

"Takımdan pozitif bir ruh hali seziyorum, negatif bir hava yok"

Takımda kötü bir hava sezmediğini aktaran Fink, "6 gündür buradayız. Takımdan pozitif bir ruh hali seziyorum, negatif bir hava yok. Takımımın iyi bir karakteri var. Pozitif bir ortam var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı