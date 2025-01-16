Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'den Hedef Açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de kalmaya yetecek puanı elde ettikten sonra hedeflerinin kulüp tarihinin en iyi sezonuna imza atmak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgi veren Reis, daha sonra soruları yanıtladı.

"Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz"

Şu anda 36 puan topladıklarını, 42 puana ulaştıktan sonra diğer hedefler için çalışacaklarını dile getiren Thomas Reis, "2 puan ortalamasını devam ettirebilirsek bu bizim adımıza çok iyi olur. Kesinlikle bunu başarmak zor ancak başarmak istiyoruz. Her karşılaşma zor geçiyor. Geçen hafta Kayserispor maçı da zor geçti. İnsanlar Avrupa kupalarını hayal ediyor olabilirler. Herkesin hayal etmesi normal. Birincil hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmayı garantiledikten sonraki hedefim ise Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz. Hedefimiz bu olacak. İkinci devrenin tamamlanmasına 18 maç var. Buna da zorlu Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Sezonun geri kalan kısmında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"İkinci yarı, ilk yarıya göre daha zor geçecek"

Ligin ikinci devresinin daha zorlu geçeceğini ifade eden Reis, "Topladığımız 36 puandan çok mutluyuz. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha zor geçecek. Biz de nasıl bir performans göstereceğiz, ona bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk devre Beşiktaş maçını iyi oynayarak kaybetmiştik. O günden bugüne çok güzel bir gelişim gösterdik. İkinci yarının ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Zor bir karşılaşma olacak ama takım olarak yeteri kadar özgüvenimiz var. En iyi sonucu almaya çalışacağız. Umarım istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız" diye konuştu.

"Sezon başı kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu"

Alman teknik direktör, sezon başında kimsenin beklemediği bir başarıya imza attıklarından bahsederek, "Şu anki başarıyı yakalamak güzel bir duygu. Belki de sezon başı kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Transfer yasağımız var. Bugünlere gelmek kolay olmadı, bundan sonrası da zor olacaktır. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdik ve ikinci yarıda da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz konum nedeniyle baskı olacaktır ama bu baskıyı da doğru yönetmemiz gerecek. Bu baskının kendi adımıza iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda güzel sonuçlar almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Reis, şu anda takımda sakatlığı olan futbolcunun bulunmadığını da sözlerine ekledi. - SAMSUN