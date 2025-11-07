Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Bizi yenmek zor'

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yoldayız. Böyle performansı devam ettirirsek bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirirken, Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ise basın toplantısına katılmadı.

UEFA Konferans Ligi'nde oynadıkları 3 maçta gol yemeden 9 puan topladıklarına vurgu yapan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Aldığımız galibiyet nedeniyle gururluyuz. Takımımızın böyle bir performans göstermesi bizim adımıza sevindirici. Hamrun boşluk vermemeye çalıştı ama bizde boşluklar bulmaya çalıştık. İlk yarıda daha fazla gol bulabilirdik. İlk yarıda net 2 pozisyondan maalesef yararlanamadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma oyunumuzu bu şekilde sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Totalde 9 puanımız var ve gol yemeden tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz desteklediler bizi. Taraftarımızın desteği bize çok yardımcı oluyor. Ben ve oyuncularım bireysel anlamda çok yorgunuz. Dinlenip Pazar günkü maçın hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'PERFORMANSIMIZI BÖYLE DEVAM ETTİRİRSEK BİZİ YENMENİN ZOR OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Konferans Ligi'nden direkt çıkmak için daha çok puana ihtiyaçları olduğunu belirten Reis, "Sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. 6 saatten fazla uzun bir yolculuk yapacağız. Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yoldayız. Böyle performansı devam ettirirsek bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

'BU BAŞARININ BAŞKAHRAMANI OYUNCULARIM'

Konferans Ligi'nde lider olduklarının hatırlatılması üzerine konuşan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bu başarıdan ötürü kendimi iyi hissediyorum. Şu ana kadar 3 maçta 9 puan aldık. Kimse böyle bir başarı beklemiyordu ama gerçek bu. Sonuçtan ötürü çok gururluyum. Takımın lideriyim ama bu başarının başkahramanı oyuncular. Sahada onlar oynuyor ve bu başarı onların performansın sayesinde geliyor. 10 maçlık yenilmezlik serimizi de sürdürüyoruz. Bu da çok sevindirici durum. Ayrıca ülke puanına da katkı veriyoruz. Umarım daha fazla sakatlık vermeyiz ve daha bu serinin devamında da iyi performans vermeye devam ederiz. Benim adıma bugün takım adına baskı vardı. Bu reaksiyonu görmek benim için önemliydi. Herkes kazanacağımızı bekliyordu. Onlara karşı oynamak zordu çünkü iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bizim maça kadar sadece 2 gol yediler. Bu baskının üstesinden nasıl geleceğimizi görmek güzel bir tecrübe oldu. Bu baskının da üstesinden geldiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.