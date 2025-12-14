Thomas Reis: 'Yenildiğimiz için üzgünüz'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, RAMS Başakşehir'e yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Maçta çok pozisyon olmadı. İlk yarıda rakip daha çok topa sahip oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuncularımızdan bazıları yoruldu. Yaptığımız iki hatadan dolayı goller yedik. Yenildiğimiz için üzgünüz. Perşembe günü Konferans Ligi'nde final maçına çıkacağız. Devre arasına kadar Mainz maçı hariç biri lig, biri kupa olmak üzere iki maçımız daha olacak. Sakat oyuncularımız var. Onlar da dönünce de sonrasında da nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" dedi.

Islıklama konusunda sakin kalmaya çalıştıklarını ifade eden Reis, "Tepkilere anlam veremiyorum. Taraftarlar galip gelmek istiyor. Hayal kırıklıklarını anlıyorum ama oyuncuları ıslıklamayı anlayamıyorum. Bu tepkilerin takıma fayda sağlamadığını görüyoruz. Bana tepki gösterselerdi bundan rahatsız olmazdım. Bu tepkiyle oyuncular olumsuz etkilendi. İlk defa taraftarımızla ilgili bir şikayette bulunmak istiyorum. Gösterdikleri tepkiyi anlayamadım. Keşke o tepkileri bana gösterselerdi. Sonuçta takımdan sorumlu olan benim. Hoca olarak her zaman oyuncularımı korumam gerekiyor. Taraftar olarak çok şeyi unuttuk. Geçen sene gösterilen performansı unuttular. Bu takım ligi geçen sene üçüncü bitirdi. Geçen yıl bu dönemlerde alınan puanın sadece 3 puan gerisindeyiz. Avrupa'da da 5 maçta 10 puanımız var. Son 3 maçı kaybettik ama bu dönemde kadar sakat oyuncumuzun olacağını beklemiyorduk. Birçok oyuncuyu sürekli maçlarda oynatmaya çalışıyoruz. Maç bitince oyunculara kenetlenmek gerektiğini söyledim. Çekirdek kadro tam bir aile konumunda. Birbirimizi korumak ve kenetlenmek lazım. Bana tepki gösterselerdi bunu kaldırabilirdim. Oyuncular ise çok olumsuz etkilendiler. Yorgunluk performanstaki ana sebep değil. Bugün bazı oyuncular konsantre olmada da sıkıntı yaşadılar. Bazı oyuncuların yorgun olduğunu görebildik. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sene bitmeden oynayacağımız 3 maç var. Arada da oyuncular dinlenmeye çalışacak. Performans düşüşünün en büyük sebebi yorgunluk ama tek neden bu değil. Ntcham 6 hafta sakattı. Dönüşü o kadar iyi olmuyor. Yorgun olması da anlaşılabilir. Bugün ise hatalarımız nedeniyle kaybettik. 1 puan alabilirdik. İki büyük hata yaptığımız için sahadan mağlup ayrıldık. Sakat olan oyuncular da sonuçlarda etkili oldu. Eksiklerimiz nedeniyle 11'de forma savaşı kızışmadı. Oyuncuların rahat olması nedeniyle de bu sonuçları almış olabiliriz. Gençlere de şans veriyoruz. Umarım, ocak ayında tam kadroyla birlikte forma savaşı tekrardan kızışır ve tekrardan savaşmaya devam ederiz" diye konuştu. - SAMSUN