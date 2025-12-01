Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Sonuç nedeniyle üzgünüz'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Sonuç nedeniyle üzgünüz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Thomas Reis, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirtti ve hatalarına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçın ardından yaptığı açıklamada, aldıkları sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi. Son dakikalarda yedikleri gol nedeniyle üzüldüklerini ifade eden Reis, "Sonuç sebebiyle biraz üzgünüz. İlk önce kendi hatalarımıza bakmamız lazım. En iyi performansımız değildi. İlk yarı her şey kontrol altındaydı. Rakibe sadece 2 şut şansı verdik. İkinci yarıda oyuncularımız biraz yorgundular. Daha sonrasında hatalar yaptık. Şanssız bir gol yedik. Rakibin şutu pasa dönüştü ve gol attılar. Hoca olarak bahanelere sığınmam ama hakem de en iyi performansını göstermedi. Yüzde 55 topa sahiptik ama 29 faul yaptık. Rakip 11 faul yaptı. Hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Sonuçta berabere kaldık ve bu bizim hatalarımızdan dolayı oldu" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.