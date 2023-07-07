Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bu Sezonun Teknik Direktör Yılı Olacak

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu sene lig zor olacak. 20 takımla bir lig oynanacak. Bütçelerden, ekonomik sıkıntılardan dolayı, birçok takım yıldız futbolcu kadrosuna katamayacak. O nedenle ben bu sezonun teknik direktör yılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kampını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İlk kampı Samsun'da 2'ncisini ise Erzurum'da yaptıklarını belirten Eroğlu, şu an çalışma ortamının iyi ve güzel geçtiğini söyledi. Kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Takıma gelen transferler, önümüzdeki süreçte katılacak oyuncular var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yıllardan beri, 11 yıl sonunda gelen 1'nci Lig şampiyonluğu, aslında baktığınızda Samsunspor'un futbol markası olduğunu, eski günlerine tekrar kavuşmasının bir sinyalleri. Bizim de bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig'de yüz yıllık kulüpler, taraftar kitlesi iyi kadrolara sahip takımlar olacak. Büyük takımlar olacak. Biz de en iyi şekilde hazırlanıp, orada özellikle ilk yılımızda ilk 10 içerisinde ligi bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Bundan sonra sürecimiz devam edecek. Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Gönül ister tabii ki transfer edilen oyuncuların kampa katılması ama bu süreç biraz daha uzuyor. Tabii ki gün geçtikçe aramıza katılacak oyuncular olacak. 8-10 arası transfer yapmayı planlıyoruz. Özellikle 11 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Samsunspor iyi bir kadroya sahipti ama sistem, maçlara göre hazırlanan oyun formatları, stratejiler, oyunun gelişmesi, oyuncunun gelişmesi önemli. Birçok yetenekli oyuncuları, pahalı kadroları olan takımlara karşı açık ara farkla şampiyon olduk. Bu biraz önce anlattıklarımla doğru orantılı aslında. 6 hafta kala şampiyonluğu elde ettik. Bu da Türkiye'de önemli bir rekor diye söyleyebilirim. Tabii rüya gibi bir sezondu, geride kaldı. Artık önümüzde konsantre olmamız gereken Süper Lig var."