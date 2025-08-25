Samsunspor Taraftarları UEFA Avrupa Ligi Biletlerine Yoğun İlgi Gösterdi

Samsunspor'un 27 yıl sonra evinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi, Panathinaikos maçının biletleri büyük bir ilgiyle satışa sunuldu. Taraftarlar, bilet satış noktalarında kuyruk oluşturarak maç için heyecanlarını gösterdi.

Samsunspor taraftarları, 27 yıl sonra şehirde oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde Panathinaikos maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de evinde karşı karşıya gelecek. Müsabakanın biletleri bugün saat 11.00'de uygulama üzerinden ve bilet noktalarından satışa çıkartıldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da 27 yıl sonra Avrupa'da mücadele edecek şehirlerinin takımı için erken saatlerden itibaren bilet satış noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

Taraftarlar, geçen sezon yaşadıkları başarı sayesinde bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettikleri için çok mutlu olduklarını, turu geçerek lig aşamasına kalmak istediklerini, bu nedenle de maça ilgi gösterdiklerini ifade ettiler. Bazı taraftarlar bilet fiyatlarını makul bulurken, bazı taraftarlar ise fiyatların daha ucuz olması gerektiğini söylediler.

Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP-Batı alt (213-214-217 blok) tribünü: 4 bin 750 TL.

Batı alt-üst (110-111-115-116-212 blok) tribünü: 3 bin 350 TL.

Batı alt-üst (108-109- 117-118-210-211-219 blok) tribünü: 2 bin TL.

Doğu alt-üst (tüm bloklar) tribünü: 1250 TL.

Kale arkaları ve misafir tribünü: 720 TL.

Ayrıca biletler son 24 saate kadar sadece Samsunspor taraftarlarına, maça bir gün kala ise tüm takım taraftarlarına satışa açık olacak. - SAMSUN

