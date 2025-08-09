Samsunspor, Süper Lig'in İlk Haftasında Galip Geldi

SÜPER Lig'in ilk haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada bizi desteklediler. Hem oyuncularım hem de benim için çok önemliydi. Sezona iyi bir sonuçla başlamak çok önemliydi. Böyle bir galibiyetten ötürü de çok mutluyum. Saha şartları ne yazık ki futbol oynamaya elverişli değildi. Umarım önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bu sahanın futbol oynanabilecek haline gelmesini umut ediyorum" dedi.

'TRANSFERLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Transfer için görüştükleri oyuncular olduğunu belirten Reis, "Transferlerle ihtiyacımız var. Yönetimle düzenli bir şekilde konuşuyorum. 15 Eylül'e kadar süremiz var. Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. 1-2 takviye daha yapmamız gerekiyor. Şuanda hale hazırda çalıştığımız bir kadro var. Bu kadrodan da memnunum. Herhangi bir pozisyon belirtmek istemiyorum. Benim için önemli olan galip gelmekti. Takımım elinden gelenin en iyi performansı göstermeye çalıştı. Sonuç olarak başlangıçlar her zaman zordur. Yapmamız gereken transferlerle alakalı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Benim dileklerim ve istediğim pozisyonlar var" diye konuştu.

'AVRUPA'DA GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ'

Avrupa'da kesinlikle gruplara kalmak istediklerini ifade eden Reis, "Rakiplerimizi izleyen bir asistan hocamız var. Bir tane asistan hocamızı görevlendirdik. Zor bir kura çektik. Panathinaikos-Shakhtar Donetsk takımlarından bir isim verecek olursak Shakhtar'ı Arda Turan üzerinden tanıyoruz. Panathinaikos'u da sonuçta güzel bir şehir. Herhangi bir takım söylemem doğru olmaz. Biz Avrupa'da kesinlikle gruplara kalmak istiyoruz" dedi.

HÜSEYİN EROĞLU:

Mağlup oldukları için üzgün olduğunu ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Biz de yeni kadro anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Takımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bizim için önemli bir maçta tabii ki deplasmanda oynuyoruz. Rakibimizin gücü belli. Biz de buna karşı biraz daha tabii ki sistem anlamında oynamaya çalıştık. Savunmada biraz fazla kalmaya çalıştık ki rakibin zaten hücumdaki etkili oyuncularla pozisyon aramaları, pozisyona girmeleri daha önceki maçlarda bildiğimiz bir Samsunspor takımı vardı. İlk 20 dakika belki topa sahip olamasak da rakibi gol pozisyonu bölgesine çok sokmayarak aslında pozisyon vermedik, net pozisyon vermedik" diye konuştu.

'PENALTI AĞIR BİR KARAR OLDU'

Penaltının ağır bir karar olduğunu belirten Eroğlu, "Deplasmanda çok pozisyon üretemedik. Ama savunmada kalmamız bize bir artı sağlıyor. Şimdi tabii penaltı ister istemez biraz da bizim dengemizi bozdu. 1-0 geriye düştük. Penaltıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Daha önce Avrupa kupalarında benzer böyle bir pozisyon var. Aynısı UEFA'da VAR'a dahi gidilmemesi gerektiğini penaltı olmadığını söylüyor. Ben ağır olduğunu düşünüyorum. Devreye 0-0 gitsek olay bizim lehimize biraz daha farklı olabilirdi. İkinci yarı biraz değişikliğe gittik. Tabii ki biraz savunmada olduğumuz pozisyon var. Rakibin ön alan baskısı yaptığı anlar en güçlü olduğu zaman zaten. Biz de orayı biraz daha uzun oynayarak, dönen topu almayla ilgili oynadığımız dakikalar oluştu. Tam 1-0 iken maçı dengeleme olacakken belki son bölümde risk alma anlamında ikinci golü yedik. Bu anlamda tabii üzgünüz. İkinci golden sonra son bölümü 2-1 de olsa mağlup olduk" dedi.

Gençlerbirliği'nin savunmayı iyi yapan bir takım olduğunu dile getiren Eroğlu, "Tabii bunu geliştirmek zorundayız ama hücumu da iyi yapmak zorundasın ki başarılı olasın, kazanabilirsin. Kadromuzu güçlendirmeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene yeni çıktık buraya. Önümüzdeki süreçte aramıza katılacak Onyekuru'nun gelmesi, Oğulcan'ın katılması, transferlerle beraber hücumu biraz daha güçlendireceğiz. Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Buradan tabii ders çıkarmamız gerekiyor. Maçı ne olursa olsun belli bir noktada istemiştik. 2-0'dan sonra 2-1. Belki son bölümde karambolle 2-2'de bitebilirdi maç. Üzgünüz ama bu maç artık geçti. Önümüzdeki maçta en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.