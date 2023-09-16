Samsunspor, Son Teknoloji Takım Otobüsüyle Yolculuk Ediyor

Samsunspor, Bayern Münih ve Barcelona gibi dünya devi takımlarının da kullandığı aynı özelliklere ve iç tasarıma sahip olan son teknoloji takım otobüsü ile yolculuk ediyor. Otobüsün konforu, iç dizaynı ve teknolojik donanımı diğer takım otobüslerinden ayrılıyor. Ayrıca otobüsün dış görünüşünde Samsunspor'un simgeleri ve 1989'daki takım otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ; Bayern Münih ve Barcelona gibi dünya devi takımlarının da kullandığı aynı özelliklere ve iç tasarıma sahip olan son teknoloji takım otobüsü ile yolculuk ediyor.

11 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Samsunspor, futbolcuların rahat yolculuk etmesi için her şeyi düşünüyor. Y. Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından 2 sezon önce takıma tahsis edilen otobüs; konforu, iç dizaynı, teknolojik donanımı, koltuk sayısı, alan genişliği, yatakları, mutfağı, tuvaleti ve daha birçok özelliği Süper Lig'de kullanılan birçok takım otobüsünden ayrılıyor.

Barcelona ve Bayern Münih de aynı otobüsle seyahat ediyor

İspanya'nın Barcelona ve Almanya'nın Bayern Münih gibi dünyanın en önde gelen takımlarının da kullandığı otobüs; iç dizaynı olarak da bu takımların kullandığı donanıma sahip. Aynı koltuk sayısı ve yerleşiminin baz alındığı otobüste, seyahat bir business class uçak yolculuğu konforunda gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca otobüsün şoförlüğünü de 26 yıldır takım otobüsünü kullanan Recep Terzi üstleniyor. Terzi ayrıca Türkiye profesyonel liglerinin en uzun süre takım otobüsü şoförlüğü yapan personellerin de başında geliyor.

Otobüs kazasında hayatını kaybedenler de unutulmadı

Otobüsün dış görünüşü de görenler tarafından büyük beğeni topluyor. Otobüsün önünde ve plakasında 'Samsunspor' yazarken, aracın sol ve sağ tarafında kulübün renklerine ithafen siyah zemine kırmızı-beyaz puntolarla Atatürk armalı Samsunspor logosu, Samsun'un simgesi Atatürk heykeli figürü üzerine boydan boya Samsunspor yazıyor. Otobüsün arka kısmında ise kırmızı-beyaz olan takım renklerine siyahın eklendiği 20 Ocak 1989'daki takım otobüsü kazasında hayatını kaybeden Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan'ın fotoğrafları yer alıyor.

"Bu kadar donanımlı, son teknoloji ve geniş bir otobüs Türkiye'de başka bir takımda yok"

Çok az sayıda takımda bu kadar geniş imkanlı takım otobüsünün olduğunu ifade eden şoför Recep Terzi, "Otobüs; diğer takım otobüslerine göre oldukça geniş. Ayağını rahatça uzatabiliyorsun. Servis masaları aynı zamanda ayak dinlendirme yeri haline gelebiliyor. Koltuk araları diğer otobüslere göre oldukça fazla. Televizyonlar da koltuk arkalarında değil belirli aralıklarla otobüsün ortasında bulunuyor. Televizyonlarda internet ve uydu var. Otobüsün için buzdolapları, kahve makineleri, mikrodalga fırın, tuvalet, 4 kişilik yatak da var. Ayrıca otobüsün en arkasında bulunan masa açılıyor. Üstüne ekipmanları serdiğimizde 4 kişilik geniş bir yatağa dönüşüyor. Bu kadar donanımlı, son teknoloji ve geniş bir otobüs Türkiye'de başka bir takımda yok. Başkanımız Yüksel Yıldırım, futbolcuların rahatça seyahat etmesi için bu otobüsü dizayn ettirmiş" dedi.

"Otobüs daha konforlu olsun diye 56 kişilik kapasite 38'e indirildi"

Geniş alan oluşturabilmek için otobüsün taşıma kapasitesinin düşürüldüğünü ifade eden şoför Terzi, "26 yıldır Samsunspor'da takım otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Birçok otobüs kullandım. Önceki takım otobüsleri daha çok yolcu otobüsü gibiydi. Koltuk araları dardı ve konforlu değildi. Bu otobüs normalde 56 kişilik. Daha konforlu olması ve alan açılması için bu sayıyı 38 kişiliğe indirdik. Tüm koltuklar yatırıldığı zaman, ayaklar uzanabiliyor ve yatak vazifesi görüyor. Her yönüyle diğer otobüslerden farklı bir araç. Futbolcular da bu otobüsten başka bir otobüse binince aradaki farkı anlayabiliyor" diye konuştu.

Samsun temsilcisi yakın deplasmanlara, hava limanlarına ve statlar başta olmak üzere karayolu ile gidilebilecek her yere son teknoloji takım otobüsü ile seyahat ediyor. - SAMSUN