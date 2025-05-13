Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, 18 Mayıs Pazar günü Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti. Ligde 4. sırada yer alan Samsunspor, Avrupa kupalarına katılmak için hata yapmaktan kaçınıyor. Sivasspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular çalışmalara ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışması, dar alanda oyun, rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı. Ligde 57 puanla 4'üncü sırada yer alan Samsunspor, Avrupa kupalarına katılmak için kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Konuk ekip Sivasspor ise 35 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Sivas temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkararak ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

Karşılaşma 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.