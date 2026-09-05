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Samsunspor, Zenit'in Yıldızı Erakovic'i Kiralık Kadrosuna Kattı

Samsunspor, Zenit'in Yıldızı Erakovic'i Kiralık Kadrosuna Kattı
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Rusya'nın Zenit takımından Sırp stoper Strahinja Erakovic'i 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiraladı. Kızılyıldız altyapısından yetişen ve 6 lig şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki oyuncunun, savunmadaki tecrübesiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Rusya temsilcisi FC Zenit'te forma giyen Sırp milli stoper Strahinja Erakovic'i 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 Ocak 2001 doğumlu Erakovic, futbol kariyerine Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız'ın altyapısında başladı. Genç takım kategorilerinin ardından A takıma yükselen başarılı savunmacı, Kızılyıldız formasıyla Sırbistan Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa kupalarında da görev yaptı. Kariyerinde Kızılyıldız ile 4, FC Zenit ile 2 olmak üzere toplam 6 lig şampiyonluğu bulunan Erakovic, Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giydi.

Savunmadaki mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve Avrupa kupalarında kazandığı tecrübeyle öne çıkan 25 yaşındaki stoperin, Samsunspor'un savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Samsunspor Kulübü de yaptığı açıklamada, Strahinja Erakovic' kırmızı-beyazlı camiaya hoş geldin dileğinde bulunarak, yeni transferin Samsunspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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