Haberler

Thorsten Fink: "Kendimize güveniyoruz, çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum"

Thorsten Fink: 'Kendimize güveniyoruz, çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Rayo Vallecano ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi takımının özgüvenine ve çeyrek finale çıkma inancına vurgu yaptı. Fink, taraftarlarının desteğiyle iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Rayo Vallecano karşısında kendilerine güvendiklerini ve çeyrek finale çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink ve futbolcu Joe Mendes, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanyol temsilcisi karşısında kendilerine güvendiklerini ifade eden Thorsten Fink, "Benim için evimizde veya deplasmanda olması önemli değil. İlk maçı kendi evimizde oynamak bir avantaj. Sonuçta 2 karşılaşma oynanacak. Çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın çok iyi destekte bulunacağını düşünüyorum. Tekrardan bir tarih yazabiliriz. Rayo çok iyi bir takım. En iyi baskı yapan takımlardan birileri. Barcelona karşısında bile topa hakim olmayı başarmışlardı. Fenerbahçe maçında biz de çok iyi oynadık. Kendimize inanıyoruz. İki maçta da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rayo son 5 maçını kaybetmedi. Çok tehlikeli bir takım bizi bekliyor. Futbolda her şeyi gördüm. Güçlü rakiplere bile baskılı oynuyorlar. Bizim de özgüvenimiz yerinde. Geleli 3 hafta oldu ama her hafta kendimizi geliştiriyoruz. Son 16'daki tüm takımların bir kalitesi var. Kendimize güveniyor ve çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum. Lige iyi başlamadılar ama şu anda çok iyi bir performans gösteriyorlar, biz de bunun bilincindeyiz. Kendi oyun stilimiz var. Onlarla daha önce bir maçta karşılaşmıştık. 38 yaşında genç bir hocaları var. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Onlara zarar vermek adına iyi olduğumuz yönlerimizi sahaya yansıtmak isteyeceğiz. Oyuncularımız sakatlıktan döndü. Kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Emre Kılınç ve Zeki Yavru sakatlığını atlattı. Opsiyon anlamında elimiz güçlenecek" dedi.

Tecrübeli defans oyuncusu Joe Mendes ise, "Mental olarak maça hazırız. Takım halinde tutkuluyuz. Yarınki maça odaklanmış durumdayız. En iyi şekilde oynayıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Benim futbolda hayalim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak. Kafamdaki tek düşünce bu" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi

Pakistan donanması, Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz