Samsunspor, Polonyalı Kaleci Albert Posiadala ile Anlaştı

Samsunspor, Polonyalı Kaleci Albert Posiadala ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci, bu sezon Okan Kocuk ile forma mücadelesine girecek.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Bugün 4 yeni transferini açıklayacak Samsunspor'un Afonso Sousa'dan sonraki ikinci transferi de belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 22 yaşında oyuncunun lisansını çıkarttı. Buna göre Posiadala, bu sezon boyunca kaleci Okan Kocuk ile birlikte forma rekabetine girecek.

Kariyerine Polonya'nın Pogon Siedlce takımında başlayan Posiadala, sırasıyla Swit Nowy Dwor ve Wisla Pulawy formaları giydi. Son olarak Norveç ekiplerinden Molde'de forma giyen 1,93 boyundaki file bekçisi, bu zamana kadar 62 resmi müsabakada kalesini korudu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam

İlk karar Ankara'dan geldi! Okul servislerine okkalı zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.