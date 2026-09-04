Samsunspor: Hekimoğlu transferi Adalı yüzünden bitti

Samsunspor, Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Hekimoğlu'nun transferinde siyah-beyazlıların sonradan talep ettiği 2 milyon lira + KDV tutarındaki kiralama bedelini de kabul etmesine rağmen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kararından dolayı transferin olmadığını duyurdu.

Samsunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan haberler ve kulübe yöneltilen bilgi talepleri doğrultusunda Mustafa Hekimoğlu transfer sürecine ilişkin bilgilendirme yapma gereği doğduğu belirtildi. Hekimoğlu'nun kendisiyle ilgilenen en az 7 kulüp arasından tercihini Samsunspor'dan yana kullandığı ifade edilerek, "Futbolcuyla sözleşmenin tüm şartlarında mutabakata varılmıştır. Sürecin bu aşamasında Beşiktaş tarafından herhangi bir kiralama bedeli talep edilmemiş, transferin bedelsiz kiralama yöntemiyle gerçekleşeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Hekimoğlu'nun gerekli izinleri alarak 3 Eylül 2026 tarihinde Samsun'a geldiği belirtilen açıklamada, futbolcunun kente ulaşmasının ardından yeni bir mali talepte bulunulduğu ifade edilerek, "Futbolcunun şehrimize gelişinin ardından Beşiktaş İdari Yetkilisi Can Kaymakoğlu tarafından kulübümüze gönderilen resmi e-postada, sürecin önceki aşamalarında gündeme getirilmeyen 2 milyon lira + KDV tutarında kiralama bedeli talep edilmiştir. Başkanımız Yüksel Yıldırım; iki kulüp arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi, transfer sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanması ve şehrimize kadar gelen futbolcuya verilen sözün yerine getirilmesi adına, sonradan iletilen bu talebi de iyi niyet göstergesi olarak kabul etmiş ve söz konusu bedelin ödenmesini onaylamıştır" denildi.

"Serdal Adalı tarafından transferin gerçekleştirilmeyeceğine karar verildi"

Kulübün talep edilen şartı kabul etmesine rağmen, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından transferin gerçekleştirilmeyeceğine karar verdiğini hatırlatılarak, "Böylelikle Beşiktaş tarafından sonradan belirlenen mali şart da kulübümüzce kabul edilmiş olmasına rağmen süreç sonuçlandırılmamış ve transfer, yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala fiilen gerçekleşmemiştir" denildi.

"Beşiktaş camiasının bütününe mal edilmesi doğru değil"

Yaşanan sürecin Beşiktaş camiasının tamamına mal edilmemesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Yaşanan sürecin, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın tasarrufu doğrultusunda sonuçlandığı yönünde tarafımızda güçlü bir kanaat oluşmuştur. Kulübümüzün görüşme yürüttüğü diğer forvet adaylarına ilişkin alternatif transfer süreçleri de olumsuz etkilenmiş ve söz konusu opsiyonlar kaybedilmiştir. Kendisini isteyen kulüpler arasından Samsunspor'u tercih eden ve kulübümüzle sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Mustafa Hekimoğlu'nun oynama fırsatı ve kariyer planlamasının bu süreçten etkilenmiş olmasını ayrıca üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Gerekli görülmesi halinde hukuki ve sportif mercilere taşıyacağız"

Samsunspor, yaşanan süreç nedeniyle uğradığı ve uğrayabileceği zararların takipçisi olacağını bildirerek, "Gerekli görülmesi halinde konuyu ilgili hukuki ve sportif mercilere taşıyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Açıklamada yer alan hususların aksine yönelik herhangi bir iddia ortaya konulması halinde, söz konusu yazışma ve belgelerin kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılacağını bildiririz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı