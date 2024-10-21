Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok
Fenerbahçe, futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumları hakkında bir açıklama yaptı. Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) olduğu belirtildi. Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.
OOSTERWOLDE AYLARCA YOK
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süre sahalardan ayrı kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."