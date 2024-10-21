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Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok
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Fenerbahçe, futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumları hakkında bir açıklama yaptı. Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) olduğu belirtildi. Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

OOSTERWOLDE AYLARCA YOK

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süre sahalardan ayrı kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde aylarca yok

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe Samsunspor Futbol Spor

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Yorumlar (4)

Burak Yazıcı:

yERDE YATAN SAVUNMASIZ TARAFTARIN KAFASINA TEKME ATIP CEZASIZ KALAN OSTERWOLDE! O VURDUĞU AYAĞINDAN İKİNCİ KEZ SAKATLIK YAŞIYOR VE BİZ BUNA İLAHİ ADALET DİYORUZ !

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Tandogan Dogan:

ne oldu sanki dunyanin sonu mu...sanki yerine kimse yokmus gibi

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cemalettin acar :

koca fenerbahçe,2-1 öne geçtiğinde 30 mt alanda top oynamaya çalışıyor.

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