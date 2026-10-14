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Samsunspor : "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı