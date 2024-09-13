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Samsunspor, Konyaspor'u mağlup ederek iç sahada galibiyet arıyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Konyaspor'u mağlup ederek, bu sezon iç saha ilk galibiyetini almak istiyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Konyaspor'u mağlup ederek, bu sezon iç saha ilk galibiyetini almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Konyaspor, yarın saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Oğuzhan Uğurlu görev yapacak.

Samsunspor ile Konyaspor daha önce 31 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda 10 kez Samsunspor, 12 kez de Konyaspor galip gelirken, 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında Samsun'da oynanan maçlarda ise kırmızı-beyazlılar 7 kez kazandı, Konya temsilcisi 2 galibiyet elde etti. 7 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon 10. haftaya kadar 2 puanı bulunan Samsunspor, bu sezon 3 maçta 6 puana ulaştı. 2024-2025 sezonuna Thomas Reis yönetiminde geçen yıldan farklı giren Samsun ekibi geçen sene 19 deplasman maçında 1 galibiyet alırken, bu sezon 2 dış saha mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı. 2023-2024 sezonunda sahasında en çok kazanan takımlardan biri olan kırmızı-beyazlılar bu sezon ise evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup olup, Başakşehir maçı da ertelenince iç saha galibiyetine hasret kaldı. Samsunspor, Konyaspor'u mağlup ederek hem ilk gollerini atmayı hem de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Son iç saha galibiyeti Trabzonspor'a karşı

Mücadele öncesinde Samsunspor'un 3 maçta 6 puan, Konyaspor'un ise 4 maçta 4 puanı bulunuyor. Samsunspor, son iç saha galibiyetini 4 ay önce 4 Mayıs'ta Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Karadeniz temsilcisi evinde kazanırsa 133 gün sonra 3 puan alacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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