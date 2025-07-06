Samsunspor, Joe Mendes ile Anlaştı

Samsunspor, Joe Mendes ile Anlaştı
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsveçli sağ bek Joe Mendes ile her konuda anlaştıklarını duyurdu. Kulüp, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor.

SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından İsveçli sağ bek Joe Mendes ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından çilek ile çekilmiş fotoğrafını yayımladığı paylaşımda, "Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor, büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun. 60'ıncı yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor. Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR GÜNDE ÇİFT ANTRENMANLA SÜRÜYOR

Öte yandan Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan ve 2 grup halinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık testi, rondo ile devam eden idman, dar alan oyununun ardından son buldu. Birinci etap çalışmalarını Samsun'daki tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, yarını izinli geçirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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