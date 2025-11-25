Samsunspor, İzlanda'da Liderliği Koruma Hedefinde

SAMSUN (İHA) – Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi lideri olarak gidecekleri İzlanda'da Breidablik FC karşılaşmasından galip gelerek, liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında namağlup lig lideri Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik FC'ye konuk oluyor. 27 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesinde Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde son taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İzlanda'dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız"

Avrupa'dan lider olarak dönmek istediklerinin altını çizen Suat Çakır, "Zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zorlu geçti ama galibiyeti kaçırdık. İzlanda'daki maça hazırlanıyoruz. Bugün de son antrenmanımızı yaptık. 7-8 saatlik bir uçak yolduğumuz olacak. Avrupa'da Konferans Ligi maceramızı galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. İzlanda'dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız" dedi.

Samsunspor'da 7 futbolcu Breidablik maçında yok

Sakat ve eksik futbolcular hakkında da bilgi veren Çakır, "Eksik oyuncularımız var. Lubo Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa'nın sakatlıkları var. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Ntcham antrenmanlara bugün başladı. Sousa'nın sakatlığı uzun sürecek. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu. - SAMSUN