Samsunspor ile Eyüpspor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor - Eyüpspor maçı, ilk yarıda her iki takımın da gol atamamasıyla 0-0 sona erdi. Maçtaki önemli anlar arasında Zeki'nin vuruşu ve Thiam'ın ofsaytla geçerliliğini yitiren golü öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında seken topa ceza sahası dışından Zeki'nin sert vuruşunda kaleci Monteiro son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ama ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
42. dakikada Kerem Demirbay'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Okan son meşin yuvarlağı anda kurtardı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Marius Mouandilmadji
Teknik Direktör: Thomas Reis
Eyüpspor: Marcos Monteiro, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Yalçın Kayan, Taras Stepanenko, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Obeng Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Gilbert Mendy, Talha Ülvan, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Mateusz Legowski, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Christ Sadia, Umut Bozok
Teknik Direktör: Orhan Ak
Sarı kartlar: Emre Kılınç, Ndiaye (Samsunspor), Yalçın (Eyüpspor) - SAMSUN