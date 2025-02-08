Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu

Samsunspor İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Samsunspor İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. Teknik Direktör Thomas Reis, oyunculara 2 gün izin vererek Konyaspor maçına hazırlanacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 9 iç saha maçının 7'sini kazanırken, 2'sinde de berabere kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'in başında sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybettikten sonra 19 Mayıs Stadyumu'nda bir daha mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmandaki başarılı grafiğini iç sahaya da yansıtan Karadeniz temsilcisi, 14 Eylül 2024 tarihinde Konyaspor'a yenildikten sonra evinde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-beyazlılar bu süreçte Başakşehir'i 2-0, Göztepe'yi 4-3, Antalyaspor'u 2-0, Bodrumspor'u 4-0, Trabzonspor'u 2-1, Gaziantep FK'yı 2-1 ve son olarak Hatayspor'u da 2-0 mağlup etti. Samsun temsilcisi, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 beraber kaldı. Bu sezon sahasında 11 maç oynayan Samsunspor toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Bugün yenileme, 2 gün izin

Samsunspor, Hatayspor galibiyetinin ardından bugün Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde yenileme antrenmanı yaptı. Kırmızı-beyazlılar, dinamik ısınma, rondo ve dar alanda oyun ile günü tamamladı. Oyunculara 2 gün izin veren Reis, salı gününden itibaren takımı Konyaspor mücadelesine hazırlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

10 yıllık aşk orucunu bakın kiminle bozdu
img

Ferdi Tayfur'un, oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
img

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.