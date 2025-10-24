Haberler

Samsunspor Hedefini İlk 8 Olarak Belirledi

Samsunspor Hedefini İlk 8 Olarak Belirledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ettikten sonra hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu açıkladı. Çapa, takımın her geçen gün geliştiğini ve sonraki maçların da galip gelmeleri durumunda 9 puana ulaşacaklarını belirtti.

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "İlk kura çekildiğinde gruptan 24'ün içerisinde 19'a kalma hesabı yapıyorduk. Şu anda değişik hesaplar yapmak zorundayız. Bir sonraki karşılaşmadan da galip geldiğimiz zaman 9 puan olacak. Yani 12-14 puan mutlaka ilk 8'in içerisine sokacaktır. Artık bundan sonraki hedefimiz de mutlaka o olmalı" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor'un kendi sahasında 3-0 kazandığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev maçını değerlendiren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çapa, "Bugün bizim adımıza çok güzel bir akşam oldu. Konferans ligi grup aşamasındaki ilk karşılaşmasını iç sahada oynayıp taraflarımızın önünde ikinci galibiyeti almamız çok önemliydi. Fikstür çekildiğinde 2 tane kağıt üzerinde güçlü olan takım vardı. Birincisi birinci potadan ikincisi ikinci potadan yani bu takımlara karşı galip yememiz bizim adımıza tabii ki mutlu verdi. Ama aynı zamanda da ülkemizin 3'te 3 yapması Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve bizim bugün galip gelmemiz, ülke puanı adına üçümüzün de katkı sağlaması ayrı bir mutluluk vermiş oldu" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ İLK 8'DEN ÇIKMAK'

Her geçen gün oyunlarını geliştirdiklerini ifade eden Çapa, "Bugün karşılaşma bizim adımıza şu anlamda çok önemliydi. Çünkü ilk kura çekildiğinde yani gruptan 24'ün içerisinde 19 hesabı yapıyorduk. Şu anda değişik hesaplar yapmak zorundayız. ve bizi mutlu eden kısım da bu. Çünkü artık içeride oynayacağımız bir sonraki karşılaşma oradan da galip geldiğimiz zaman 9 puan olacak. Yani 12-14 puan mutlaka ilk 8'in içerisine sokacaktır. Artık bundan sonraki hedefimiz de mutlaka o olmalı. Oyunun her geçen gün gelişmesi, oyuncularımızın her geçen gün yeni gelen oyuncularımız özellikle adapte olması ve oyuna katkı sağlaması bizi ayrıca mutlu ediyor. Oyuncuların zaman zaman aralıklı form bulması, çünkü yeni gelen oyuncuları biraz tanımamız gerekiyordu. Bugün de şunu görmüş oluyoruz. Sadece bugün değil, geçtiğimiz hafta, hatta ondan önceki hafta da yapmış olduğumuz transferlerin bir mantıken yapıldığı, belirli bir oyun felsefesine uygun bir şekilde yapıldığını çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. Yarın ben Avusturya'ya uçuyorum. Orada yeni projelerimiz var. Oradaki projelerimiz için birkaç tane kulüple görüşeceğiz. Aynı zamanda da devre arası çalışmaları için artık şimdiden başladık" dedi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirten Samsunspor'un defans oyuncusu Lubomir Satka, ise, "3 puan için çok mutluyuz. Şuanda 6 puanımız var. Bugünkü maç çok zordu ama iyi oynadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
title