Samsunspor Hedefini İlk 8 Olarak Belirledi

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "İlk kura çekildiğinde gruptan 24'ün içerisinde 19'a kalma hesabı yapıyorduk. Şu anda değişik hesaplar yapmak zorundayız. Bir sonraki karşılaşmadan da galip geldiğimiz zaman 9 puan olacak. Yani 12-14 puan mutlaka ilk 8'in içerisine sokacaktır. Artık bundan sonraki hedefimiz de mutlaka o olmalı" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor'un kendi sahasında 3-0 kazandığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev maçını değerlendiren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çapa, "Bugün bizim adımıza çok güzel bir akşam oldu. Konferans ligi grup aşamasındaki ilk karşılaşmasını iç sahada oynayıp taraflarımızın önünde ikinci galibiyeti almamız çok önemliydi. Fikstür çekildiğinde 2 tane kağıt üzerinde güçlü olan takım vardı. Birincisi birinci potadan ikincisi ikinci potadan yani bu takımlara karşı galip yememiz bizim adımıza tabii ki mutlu verdi. Ama aynı zamanda da ülkemizin 3'te 3 yapması Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve bizim bugün galip gelmemiz, ülke puanı adına üçümüzün de katkı sağlaması ayrı bir mutluluk vermiş oldu" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ İLK 8'DEN ÇIKMAK'

Her geçen gün oyunlarını geliştirdiklerini ifade eden Çapa, "Bugün karşılaşma bizim adımıza şu anlamda çok önemliydi. Çünkü ilk kura çekildiğinde yani gruptan 24'ün içerisinde 19 hesabı yapıyorduk. Şu anda değişik hesaplar yapmak zorundayız. ve bizi mutlu eden kısım da bu. Çünkü artık içeride oynayacağımız bir sonraki karşılaşma oradan da galip geldiğimiz zaman 9 puan olacak. Yani 12-14 puan mutlaka ilk 8'in içerisine sokacaktır. Artık bundan sonraki hedefimiz de mutlaka o olmalı. Oyunun her geçen gün gelişmesi, oyuncularımızın her geçen gün yeni gelen oyuncularımız özellikle adapte olması ve oyuna katkı sağlaması bizi ayrıca mutlu ediyor. Oyuncuların zaman zaman aralıklı form bulması, çünkü yeni gelen oyuncuları biraz tanımamız gerekiyordu. Bugün de şunu görmüş oluyoruz. Sadece bugün değil, geçtiğimiz hafta, hatta ondan önceki hafta da yapmış olduğumuz transferlerin bir mantıken yapıldığı, belirli bir oyun felsefesine uygun bir şekilde yapıldığını çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. Yarın ben Avusturya'ya uçuyorum. Orada yeni projelerimiz var. Oradaki projelerimiz için birkaç tane kulüple görüşeceğiz. Aynı zamanda da devre arası çalışmaları için artık şimdiden başladık" dedi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirten Samsunspor'un defans oyuncusu Lubomir Satka, ise, "3 puan için çok mutluyuz. Şuanda 6 puanımız var. Bugünkü maç çok zordu ama iyi oynadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.