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Samsunspor, hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 yendi

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Samsunspor, hazırlık maçında ağırladığı Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 6-1 yendi.

Samsunspor, lige verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk devresine kırmızı-beyazlılar, Jakup Szumski, Alim Öztürk, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Kingsley Schindler, Youssef Ait Bennasser, Flavien Tait, Arbnor Muja, Moryke Fofana, Carlo Holse ve Landry Dimata ilk 11'i ile çıktı.

İlk devreye hızlı başlayan konuk ekip Çorum FK, 1. dakikada Suat Kaya'nın golüyle öne geçti. Bu gole Samsunspor, 7. dakikada Landry Dimata ile cevap verdi (1-1). 28. dakikada topu ağlarla buluşturan Carlo Holse, kırmızı-beyazlıları 2-1 öne geçiren isim oldu. Rakip alanda baskı kuran Samsunspor, 32. dakikada Kingsley Schindler ile skoru 3-1'e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci 45 dakikaya Samsunspor, kalede Muhammer Yıldırım, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Marc Bola, Mustafa Haluk Tan, Taylan Antalyalı, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Benito Raman, Olivier Ntcham ve Ercan Kara ilk 11'i ile çıktı. Oyunda üstünlüğünü sürdüren Samsun temsilcisi, 60. dakikada Taylan Antalyalı'nın attığı gol ile farkı 3'e çıkardı (4-1). Dakikalar 81'i gösterdiğinde Samsunspor, Emre Kılınç'ın attığı gol ile 5-1'lik farklı üstünlük sağladı. Golden 2 dakika sonra 83'te Ercan Kara takımının 6. golüne imza attı (6-1).

Böylece Samsunspor, hazırlık sınavından 6-1'lik skorla galip ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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