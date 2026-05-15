Samsunspor, Göztepe maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlıların, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman pas ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Samsunspor ile Göztepe, yarın saat 20.00'de Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

"Bu Şehrin Çocukları Takımının Yanında Projesi"

"Bu Şehrin Çocukları Takımının Yanında Projesi" kapsamında Samsunspor ekibi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basına ve öğrencilere açık antrenman yaptı.

Çeşitli okullardan gelerek statta antrenmanı izleyen öğrenciler, tezahürat yaparak oyunculara destek verdi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, gazetecilere, sezonun son antrenmanını çocuklarla geçirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bilen, "Çok coşkulu, takımımıza gençlik aşısı verecek kadar heyecanlı. genç taraftar topluluğumuz var. Samsunspor'un geleceğinin çok parlak olduğunu ifade etmek istiyorum, son derece mutluyuz. Bu gençler arasında Samsunspor formasını giyip sahada ter dökecek gençlerimiz olacak. Başkanımızın da söylediği gibi bu gençler bir gün bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme fırsatı bulacak." dedi.