Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı

Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı ve ilk yarıyı Mouandilmadji'nin penaltı golüyle 1-0 önde kapadı. Mücadelede Samsunspor'un atağına karşı Gençlerbirliği, etkili bir savunma sergiledi.

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Dimata'nın ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Holse'nin şutu, kalenin sağından auta çıktı.

13. dakikada Drongelen'in kaptığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan Dimata'nın şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.

18. dakikada Ntcham'ın ortasında altıpas üzerinde topa ayağını uzatan Mouandilmadji'nin şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazda Tomasson'un yerden ortasında Kyabou'nun, ceza sahasında kayarak müdahalesinde eline çarpan topa hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji meşin yuvarlağı ve kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi. 1-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Carlo Holse, Nany Dimata, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Joe Mendes, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Antonie Makoumbou, Arbnor Muja, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun, Peter Etebo (Samed Onur dk. 42), Moussa Kyabou, Fıratcan Üzüm, Michal Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Aydın, Thalisson Kelven, Göktan Gürpüz, Furkan Özcan, Mikail Okyar, Dilhan Demir, Matej Hannousek, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Mouandilmadji (dk. 38 pen.) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze'de büyük acı! Yardım kutusu üzerine düştü, hayatını kaybetti
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.