Samsunspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve çift kale maçla sona erdi.

Samsunspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Çalışma, rondo organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçın ardından son buldu.

Aliağa Futbol A.Ş. karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü fitness salonunda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

