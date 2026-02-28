Haberler

Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini bekliyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 24'üncü haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman geniş alanda pas organizasyonları ve rondo çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mücahit Çelebi yapacak. Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 31 puan toplarken, Gaziantep FK'nın ise 28 puanı bulunuyor. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma, 2-2 sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit