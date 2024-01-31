Samsunspor-Galatasaray maçı için güvenlik önlemleri açıklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, biletlerin tamamının günler öncesinden tükenen Samsunspor- Galatasaray karşılaşmasına gidecek taraftarlar için açıklama yaptı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, kendisine ait sosyal medya hesabından maça gidecek taraftarlara yönelik yaptığı açıklamada, "Seyirciler, müsabaka başlangıç saatinden en az 2 saat önce tribünlere alınmaya başlayacaktır. Araç alımları da maç başlangıcından 2 saat önde yapılacaktır. Gişelerde yoğunluk ve sıkıntı yaşanmaması adına Passolig kartı eski olan taraftarların kartlarını yenilemeleri, cep telefonlarına passolig uygulamasını yüklemeleri gerekir. Gişelerde yoğunluk ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir. 2 Şubat Cuma günü oynanacak Galatasaray müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir" denildi.

Samsunspor'a ait 30 bin 548 ve deplasman tribününe de ayrılan bin 523 olmak üzere toplam 32 bin 71 adet bilet karşılaşmadan günler önce tükenmişti.

Öte yandan taraftarlara polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, tribün giriş, çıkışlarının yer aldığı stadyumun krokisi de görsel olarak paylaşıldı. - SAMSUN