Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden kiralama işlemini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Eyüp Aydın'ın Galatasaray'dan bir yıl kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'a kırmızı-beyazlı forma altında başarı dilendi.