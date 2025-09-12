Haberler

Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden kiralama işlemini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Eyüp Aydın'ın Galatasaray'dan bir yıl kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki Eyüp Aydın'a kırmızı-beyazlı forma altında başarı dilendi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
