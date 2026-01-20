Haberler

Samsunspor, futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi

Samsunspor, futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUNSPOR kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği ve Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçen trafik kazasının 37'nci yıl dönümünde, kırmızı-beyazlı camia futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

SAMSUNSPOR kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği ve Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçen trafik kazasının 37'nci yıl dönümünde, kırmızı-beyazlı camia futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

Kazanın yıl dönümünde Samsunspor Kulübü ile taraftar gruplarının katılımıyla düzenlenen anma programında, futbol şehitleri bir kez daha yad edildi. İlkadım ilçesindeki Osmaniye Caddesi'nde bulunan Şehir Kulübü önünde bir araya gelen grup, Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek Onur Anıtı'na kadar sessiz şekilde yürüdü. Yapılan programa Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve Fazlıhan Carus ile taraftarlar katıldı. Yürüyüş sırasında, kazada yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Adanır, otobüs şoförü Asım Özkan ile kazadan yıllar sonra hayatını kaybeden takım kaptanı Emin Kar'ın fotoğrafları taşındı. Anma programı kapsamında daha sonra Büyük Camii'de futbol şehitleri için mevlit okutuldu.

'ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Futbol şehitlerinin emanet ettiği kulüp için sonuna kadar çalışacaklarını söyleyen Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Futbol şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yeri dolmayacak biliyoruz. Onların bizlere emanet ettiği Samsunspor emanetine sonuna kadar sahip çıkmak için yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan bu emanete sahip çıkmaktır. Esas olan budur. Başkanımız dahil olmak üzere hem bayrağımızdan aldığımız renklerimiz ile hem de Atatürklü armamızla bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rabbim hiçbir kulübe böyle bir elim kaza göstermemesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti