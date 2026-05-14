Samsunspor'dan flaş transfer açıklaması: Moussa Fall ile ilgileniyoruz

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Pape Moussa Fall bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimindeyiz" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Thorsten Fink ile futbolcular Rick van Drongelen ve Olivier Ntcham, OMÜ ev sahipliğinde düzenlenen 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

FUAT ÇAPA: MOUSSA FALL İLE İLGİLENİYORUZ ANCAK SOSYAL MEDYADA NE KADAR FAZLA PAYLAŞILIRSA O KADAR İŞİMİZ ZORLAŞIYOR

Söyleşide bir üniversite öğrencisinin transfer sorusuna cevap veren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Sezon bittiği zaman biliyorsunuz bir sonraki sezonun çalışmaları başlıyor, hatta sezon bitmeden önce başlıyor. Pape Moussa Fall da bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimindeyiz ama sosyal medyada ne kadar çok fazla paylaşılırsa o kadar işimiz zorlaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı