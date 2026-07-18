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Samsunspor, Elliot Watt'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı

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Samsunspor, İngiltere ve İskoçya ekiplerinde forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüp, daha önce İngiltere ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ve Salford City ile İskoçya temsilcisi Motherwell FC formalarını giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz Elliot Watt" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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