Samsunspor'un 3. transferi Elayis Tavsan

Samsunspor'un devre arasındaki 3. transferi Türk asıllı Elayis Tavsan oldu.

Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ın ardından üçüncü takviyesini kanat bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak İtalya Seri B ekiplerinden Reggina forması giyen Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Elayis Tavsan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis Tavsan. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek sene Türk statüsünde oynayabilecek Tavsan, 1.83 cm boyunca ve 24 yaşında. 8 kez Hollanda U21 Milli Takım formasını giyip 4 gol kaydeden Tavsan; Sparta Rotterdam'da başladığı futbol kariyerinde Telstar, NEC Nimegen, Hellas Verona, Cesena ve son olarak Reggina formalarını giymişti. - SAMSUN