Haberler

Samsunspor'un 3. transferi Elayis Tavsan

Samsunspor'un 3. transferi Elayis Tavsan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, devre arasında üçüncü transferini Türk asıllı Elayis Tavsan ile gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve Türk statüsünde oynayabilecek.

Samsunspor'un devre arasındaki 3. transferi Türk asıllı Elayis Tavsan oldu.

Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ın ardından üçüncü takviyesini kanat bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak İtalya Seri B ekiplerinden Reggina forması giyen Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Elayis Tavsan. Kulübümüz, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailesine hoş geldin Elayis Tavsan. Atatürklü armamızla birlikte nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek sene Türk statüsünde oynayabilecek Tavsan, 1.83 cm boyunca ve 24 yaşında. 8 kez Hollanda U21 Milli Takım formasını giyip 4 gol kaydeden Tavsan; Sparta Rotterdam'da başladığı futbol kariyerinde Telstar, NEC Nimegen, Hellas Verona, Cesena ve son olarak Reggina formalarını giymişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Galatasaray'a Gabriel Sara ve Arda Ünyay'dan kötü haber

Galatasaray iki yıldızından gelen haberle sarsıldı
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı