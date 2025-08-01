Samsunspor, Dunkerque'yi Hazırlık Maçında 1-0 Yenerek Güçlü Bir Performans Sergiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı USL Dunkerque ile oynadığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kazandı. Maçın tek golü 30. dakikada Anthony Musaba'dan geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hazırlık maçında Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'yi 1-0 yendi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Erdem Mertoğlu, Coşkun Yalçın, Musa Çetindemir, hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı USL Dunkerque karşısına Okan Kocuk, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Zeki Yavru, Logi Tomasson, Antoine Makumbou, Olivier Ntcham, Celil Yüksel, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıktı.

Albert Sanchez'nin çalıştırdığı USL Dunkerque ise Mathys Niflore, Allan Linguet, Abner Felipe, Geoffrey Kondo, Vincent Sasso, Thena Massock, Enzo Bardeli, Anto Sekongo, Aristide Zossou, Gessime Yassine ve Kay Tejan ile maça başladı.

Karşılaşmayı Samsunsspor 1-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlı takımın golü 30. dakikada Anthony Musaba'dan geldi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.