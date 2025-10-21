Samsunspor - Dinamo Kiev Maçının Hakemleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim Perşembe günü Samsunspor'un Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı maçta İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.