Samsunspor, Dinamo Kiev ile UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

Samsunspor, Dinamo Kiev ile UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor
Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. İlk karşılaşması olan bu maç saat 22.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetti. Yardımcılıklarını ise Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yaptı.

SAMSUNSPOR, DİNAMO KİEV İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu. Samsunspor ile Dinamo Kiev, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlı takım, Dinamo Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşılaşacak.

19 MAYIS STADI'NDA 18 BİN KİŞİ

UEFA Konferans Ligi'nde Samsun'da oynanan Samsunspor – Dinamo Kiev maçı biletleri 16 Ekim Perşembe günü satışa çıkarıldı. 32 bin biletin 18 bin 808 tanesi satıldı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da takip etti.

SAMSUNSPOR'DA 5, DİNAMO KİEV'DE 3 EKSİK

Samsunspor'da Olivier Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle, Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın ise statü gereği forma giyemeyecek. Dinamo Kiev'de de Mykola Shaparenko, Oleksandr Tymchyk ve Angel Quinones sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Mouandilmadji 11'iyle başladı. Dinamo Kiev ise; Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buyalskiy, Ogundana, Guerrero 11'i ile sahaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
